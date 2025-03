Solaro

SOLARO – Un ricco programma di eventi e appuntamenti accompagnerà i volontari ed i ragazzi dell’associazione In X Aut Integrazione e solidarietà per l’autismo nella celebrazione del Blue Day. Quest’anno ricorre inoltre un anniversario importante, quello dei dieci anni di fondazione dell’associazione; un motivo in più per stare insieme e fare comunità, ricordando il percorso di una delle realtà più riconosciute di Solaro.

Si comincia mercoledì 2 aprile con l’incontro alle scuole dell’infanzia (iniziativa che proseguirà anche giovedì) ed a seguire l’inaugurazione della mostra fotografica “10 anni (e più) di In X Aut” in Villa Borromeo (aperta da giovedì 3 a domenica 7 aprile dalle 16 alle 19), con successivo convegno della rete partner del Progetto Terzo Tempo. Venerdì alle 15.30 ci sarà il tradizionale corteo degli alunni della scuola dell’infanzia Borromeo sino in Villa. Sabato l’iniziativa porterà in paese le motociclette di No Barriers Odv per delle emozionanti prove in sicurezza. Alle 17 è in programma il convegno “Autismo: conoscere per includere” ed a seguire un aperitivo. Domenica 6 aprile la giornata si aprirà con la santa messa delle 11. Nel pomeriggio in piazzetta il laboratorio Coloriamo un fiore, lo spettacolo di bolle di sapone con Raimbow Animazione ed a chiudere il taglio della torta di compleanno offerta dalla gelateria Dell’Arco.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email [email protected] oppure al numero 3471745256.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “In X Aut è un orgoglio per tutta Solaro, un’associazione fiore all’occhiello della rete sociale del nostro Comune. Recentemente i volontari sono stati premiati con il Panettone d’oro, un premio simbolo dell’impegno civico promosso dal Coordinamento comitati milanesi e patrocinato dal Comune di Milano e dalla Città metropolitana di Milano. Una virtù civica, è quello che rappresentano anche per noi. Ed è per questo che non esitiamo a sostenerli da anni nelle loro attività al fianco di ragazze e ragazzi e delle loro famiglie. Naturalmente saremo presenti al Blue Day e invitiamo tutti i cittadini di Solaro a partecipare per conoscere o semplicemente incontrare queste fantastiche persone”.