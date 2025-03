TRADATE – Musica, letture animate e creatività hanno animato lo scorso fine settimana la Biblioteca Frera di via Zara, che ha ospitato con successo la prima passeggiata sonora dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni.

L’iniziativa, pensata per stimolare l’ascolto e la fantasia dei più piccoli, ha preso il via con la lettura del libro “La Farfalla”, per poi proseguire tra gli ambienti più o meno silenziosi di “Tutti zitti, per piacere”, fino ad arrivare all’incontro con Tinotino, un simpatico personaggio innamorato della musica.

A conclusione del percorso, ogni partecipante ha potuto realizzare la propria maracas, utilizzando semi diversi e materiali di riciclo, a dimostrazione che fare musica in famiglia è possibile e accessibile a tutti. Un’attività che ha permesso a bambini e genitori di creare suoni nuovi, scoprendo il piacere del ritmo e della condivisione. “Grazie per aver fatto parte della nostra orchestra” è stato il saluto affettuoso della biblioteca, che già guarda con entusiasmo ai prossimi appuntamenti dedicati all’infanzia e alla lettura attiva.

31032025