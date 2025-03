Cronaca

TRADATE – Un giovane motociclista di 19 anni è rimasto ferito in seguito all’incidente avvenuto questa mattina, lunedì 31 marzo, in via Zara, all’altezza del civico 28.

E’ successo intorno alle 7.40 quando il giovane è finito a terra con la propria moto e alcuni passanti hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa di Varese e un’automedica da Varese. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ragazzo, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

I carabinieri della compagnia di Saronno sono intervenuti per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva la strada, cadendo sull’asfalto.

Gli accertamenti dei militari sono ancora in corso per ricostruire con precisione quanto successo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

