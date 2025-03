Calcio

SARONNO – Nell’intenso fine settimana sportivo appena trascorso spicca nel calcio, Eccellenza, la vittoria interna della Caronnese contro il Legnano (2-1) che consente ai rossoblù di raggiungere il primo posto in classifica; 3-3 casalingo del Fbc Saronno contro il Cinisello. In Promozione pari fra Universal Solaro e Aurora Cmc, in Prima categoria solo un pareggio (1-1) del Sc United contro Lomazzo ed impresa della Gerenzanese che supera la capolista Bovisio Masciago. In Seconda categoria sconfitta esterna ed a porte chiuse, a Desio, per il Dal Pozzo.

Nel basket battuta da Monferrato, in casa, l’Az Robur Saronno; nel softball via al campionato di A1 2025 con un “pari” per l’Inox Team Saronno.

