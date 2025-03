news

Nel mondo delle crypto, esistono sostanzialmente due stablecoin ampiamente riconosciute e considerate affidabili (seppur con qualche riserva): USDC e USDT.

USDT, ovvero Tether, è la stablecoin più capitalizzata al mondo con oltre 140 miliardi di capitale, dominando il mercato senza rivali.

Nonostante la sua leadership, rimane anche la meno trasparente, con diverse criticità legate al progetto e alla mancata conformità alle normative europee MiCA. Ciò non ha comunque arrestato la sua espansione, dato che la sua capitalizzazione continua a crescere ininterrottamente.

Accanto a USDT si trova USDC, la stablecoin emessa da Circle, storicamente considerata la più affidabile dagli investitori.

Questa reputazione si riflette in un’adozione crescente, culminata nel raddoppio della sua capitalizzazione in un solo anno, da 30 miliardi a 60 miliardi di dollari. Il superamento di questa soglia rivela due aspetti principali: innanzitutto, che il mercato si trova in una fase di incertezza e le stablecoin risultano più attrattive; in secondo luogo, che Circle continua a rafforzare la sua posizione, consolidandosi come la seconda stablecoin più utilizzata a livello globale.

Il successo è dovuto anche alla sua espansione internazionale: USDC è ora presente nel mercato giapponese grazie a una partnership con SBI VC Trade.

In aggiunta, Circle ha manifestato l’intenzione di espandersi nel contesto dei layer 2 di Ethereum e di potenziare l’interoperabilità tra le diverse chain.

USDC è ormai una componente essenziale del panorama crypto, al punto che un giorno potrebbe persino competere con USDT. Questo scenario appare sempre più plausibile, soprattutto se Tether continuerà a ritardare l’adeguamento alle normative sulle crypto, che stanno diventando sempre più stringenti.

In ogni caso, la presenza di queste due stablecoin, insieme a molte altre, rappresenta un enorme vantaggio per tutti gli investitori.

Best Wallet: il nuovo protagonista del mercato wallet

Accanto alle stablecoin che continuano a guadagnare rilevanza nel mondo crypto, merita attenzione anche il wallet che sta affermandosi come leader tra coloro che cercano la custodia autonoma.

Si tratta di Best Wallet, una soluzione di ultima generazione che si sta rapidamente affermando come la scelta preferita per chi desidera sicurezza, versatilità e un’interfaccia moderna e accattivante.

Sebbene l’estetica non sia sempre un criterio decisivo, è evidente quanto possa influire, soprattutto se confrontata con piattaforme meno curate sotto questo aspetto. Tuttavia, al di là del design e della usabilità, è fondamentale analizzare le ragioni del successo di Best Wallet nel settore.

La risposta è semplice: offre ciò che nessun altro wallet propone. Funzionalità come una carta di debito collegata al saldo in crypto, una sezione per monitorare e acquistare le migliori prevendite attive sul mercato, accesso diretto al mondo iGaming e molto altro ancora.

Questo spiega perché chi entra oggi nel mondo crypto tenda a preferire Best Wallet rispetto agli altri wallet.

Inoltre, anche utenti già fidelizzati ad altri wallet stanno migrando in massa verso Best Wallet, attratti dalle sue innovazioni e dalla possibilità di gestire in modo completo il proprio patrimonio.

Tale dinamica ha portato Best Wallet a conquistare il mercato con una velocità sorprendente, posizionandosi costantemente tra i wallet con la crescita più rapida.

Il successo si riflette anche nel token BEST, nativo di Best Wallet, che consente agli utenti di ottenere sconti sulle commissioni e di accedere in anticipo alle ultime funzionalità.

Con l’espansione di Best Wallet e del mercato crypto nel suo complesso, è evidente che il token BEST entrerà in possesso di un numero sempre maggiore di utenti, rendendolo particolarmente interessante per il mercato.

Attualmente, è possibile acquistare il token BEST in prevendita, al prezzo di 0,0245 dollari, avendo già raccolto oltre 11 milioni di dollari in investimenti.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.