L’Amministrazione di Roma Capitale, sotto la direzione del sindaco Roberto Gualtieri, ha ufficialmente riattivato il processo tecnico e finanziario per la realizzazione della metro D, il quarto sistema di metropolitana della città, sul quale l’ATI al 50 per cento Condotte 188 di Valter Mainetti e Pizzarotti impresa hanno una prelazione sui lavori, con la possibilità, dopo la nuova gara, di adeguare l’offerta a quella ritenuta migliore.

Durante una recente audizione presso la commissione mobilità del Campidoglio, l’assessore alla mobilità Eugenio Patané ha comunicato che, entro la fine dell’anno, saranno effettuati alcuni “sondaggi” per l’avvio della prima tratta T1. Ha inoltre fatto sapere che sono in corso ricerche per individuare due nuovi siti per i depositi dei treni della futura metro D, situati a nord e a sud della capitale.

Per quanto riguarda questa tratta di nove chilometri che collega Nomentana Gra a Nemorense, si prevede che possa essere appaltata come opera prioritaria. È già stata condotta una prima verifica dettagliata del progetto approvato nel 2008. A Nemorense è stato accertato che ci sono spazi sotterranei adeguati per permettere ai treni di fare ritorno al deposito di Nomentana Gra. In particolare, la T1 attraversa il densamente popolato quartiere Talenti, offrendo collegamenti con le altre linee metropolitane: alla quinta fermata si incrocia con la linea B1 a Jonio, mentre a Val d’Ala si connette all’anello ferroviario, proseguendo poi verso Nemorense.

Valter Mainetti di Condotte 1880 e Pizzarotti disposti ad aggiornare il progetto originale

Eugenio Patané ha l’intenzione di esplorare tutte le opzioni disponibili per la realizzazione del progetto, inclusa la possibilità di avviare una trattativa diretta con l’RTI, la Società Italiana per Condotte D’Acqua e l’Impresa Pizzarotti & C, la quale si era aggiudicata nel 2007 la procedura comparativa indetta dal Comune, ottenendo il diritto di costruzione e gestione della linea per vent’anni tramite project financing, con il progetto dichiarato di pubblico interesse dalla delibera n. 110 del 2007.

Sono trascorsi diciannove anni dalla prima gara bandita nel 2006, secondo le normative vigenti all’epoca. L’RTI, composto al 50% da Condotte d’Acqua e Pizzarotti Impresa, aveva presentato il miglior progetto, diventando così il papabile Promotore. Secondo la legislazione attuale, confermata dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il Comune è tenuto a indire una nuova gara per raccogliere offerte migliorative sul progetto, al fine di selezionare il Concessionario. Tuttavia, l’RTI Condotte/Pizzarotti conserva il diritto di prelazione, che potrà esercitare adeguando la propria offerta a quella ritenuta migliore.

Per proseguire con la procedura avviata nel 2006 le aziende che compongono l’RTI Condotte/Pizzarotti sono obbligate e disponibili a effettuare degli aggiornamenti progettuali , grazie al necessario know-how e una consolidata esperienza nel settore. Pizzarotti, attualmente impegnato in importanti progetti all’estero, ha recentemente inaugurato la linea 11 della metropolitana di Parigi. L’ex azienda Condotte, ora denominata Condotte 1880 SpA e guidata da Valter Mainetti, ha costruito in passato le metropolitane A e B di Roma, oltre a quelle di Miami e Washington. Con 2600 maestranze dirette e indirette, l’azienda è tornata a essere uno dei leader più competitivi nel campo delle grandi opere.

Verso la realizzazione del progetto

Nel momento attuale, i tecnici elaborano un piano che prevede numerose fermate con banchine di 75 metri e treni lunghi 70 metri, in grado di trasportare tra 500 e 750 passeggeri, seguendo il progetto autentico approvato nel 2008. Si tratta di una metropolitana leggera, più contenuta rispetto alla Metro C, poiché si caratterizza per avere dei convogli senza conducente e frequenze di passaggio comprese tra 90 e 130 secondi. Questo sistema consentirebbe di gestire un flusso di almeno 20.000 passeggeri all’ora per ogni direzione.

Per quanto riguarda la prima tratta, si è già pronti a procedere con i “sondaggi”, mentre sulla seconda tratta T2 rimangono alcuni aspetti da definire. Per esempio, si sta considerando l’eliminazione della fermata San Silvestro nel centro storico a causa della presenza di reperti archeologici. Nonché, lo scambio con la Metro A, inizialmente previsto alla fermata Spagna, che dovrebbe essere spostato a Barberini. Resta confermato invece il collegamento con la Metro C a Venezia, dove è in fase di costruzione una nuova stazione già predisposta per l’integrazione con la nuova linea.

Dopo piazza Venezia, il percorso si snoderà attraverso Trastevere, passando per piazza Mastai, Ippolito Nievo e la stazione di Trastevere. L’amministrazione ci tiene all’intersezione con la Metro C a Eur Magliana e al collegamento con la ferrovia a Villa Bonelli, oltremodo all’arrivo previsto a piazzale dell’Agricoltura, in quanto capolinea del progetto del 2010. Però, il tracciato dovrebbe continuare verso sud, seguendo un percorso da definire; si ipotizza che possa seguire la Portuense fino a Corviale, come indicato nel PUMS o in alternativa diramandosi verso Spinaceto e intercettando il traffico veicolare sulla Pontina.