Cronaca

VEDANO OLONA – È stato purtroppo confermato il decesso dell’uomo travolto questa mattina da un treno in transito a Vedano Olona. L’incidente si è verificato intorno alle 8.34 nei pressi di piazza Trento e Trieste, lungo i binari della linea ferroviaria Varese-Saronno-Milano.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, la vittima è un uomo di 51 anni. Dalle prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo stava attraversando i binari con una bicicletta quando è stato investito dal convoglio. I soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti sulla dinamica.

L’investimento ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Varese e Saronno, con gravi ripercussioni sul traffico dei pendolari diretti verso Milano. Al momento proseguono gli approfondimenti per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

