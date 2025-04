Città

SARONNO – Una mattinata all’insegna del divertimento e dell’apprendimento per oltre 350 alunni delle scuole elementari che martedì 1 aprile hanno gremito il Teatro Giuditta Pasta per assistere a uno spettacolo dedicato all’educazione stradale. Sul palco sono andate in scena “Le incredibili storie di Ciro, con Gino & Pino”, un racconto originale e coinvolgente che ha trasformato le regole della strada in un gioco appassionante.

I protagonisti della rappresentazione sono stati gli attori saronnesi Marco Clerici e Ottavio Bordone del gruppo “Must” e l’ufficiale della polizia locale Ciro Crivellaro. Insieme hanno saputo catturare l’attenzione dei bambini con battute, canzoni e scene divertenti, accompagnando i piccoli spettatori alla scoperta delle regole fondamentali per muoversi in sicurezza in città.

L’iniziativa, proposta ogni anno dal comune di Saronno in collaborazione con la polizia locale, rientra nel progetto educativo “La classe adotta un vigile”, coordinato dalla responsabile di progetto Barbara Milletich. Lo spettacolo di quest’anno è stato dedicato a tutti gli alunni delle classi terze delle primaria che, prima della rappresentazione, hanno preso parte ai giochi “Semaforiamo” e “Domino stradale”, attività didattiche sperimentate nei mesi scorsi in classe per riflettere su tempi e modi per affrontare le strade.

A salutare i presenti e a raccontare i dettagli del progetto è stata proprio Barbara Milletich, che ha ringraziato gli ospiti intervenuti: il segretario comunale, la classe quinta A del Legnani, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno scortato i bambini nel percorso scuola-teatro, e il comandante della polizia locale, che sostiene l’iniziativa per promuovere l’educazione stradale tra i più piccoli.

Alla fine dello spettacolo, ai bambini sono stati consegnati dei questionari per riflettere su quanto visto in teatro e un manuale dal titolo “Verde giallo e STOP”, pensato per accompagnare il percorso educativo anche nei prossimi mesi. E non è tutto. Sono già in fase avanzata di preparazione due tappe on the roa

