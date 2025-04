Sport

CANEGRATE – Bottino pieno per la squadra Juniores del Calcio Canegrate che riporta a casa la categoria Elite dopo un campionato sempre in vetta.

Una stagione da ricordare per i ragazzi di mister Pugliese che già dalla prima partita cavalcano la classifica e con quattro giornate d’anticipo si impongono come campioni regionali.

Sabato 22 marzo 2025, sul campo casalingo dello stadio comunale Sandro Pertini, è andato in scena l’ultimo atto dello straordinario spettacolo che la Juniores del Calcio Canegrate ha regalato ai suoi sostenitori in una stagione indimenticabile. Una partita dominata fin dal primo minuto contro Mazzo 80 ed archiviata con un perentorio 6-1, che ha sancito matematicamente il tanto meritato titolo di campioni regionali.

A bordo campo, durante i festeggiamenti, riusciamo a scambiare due parole col capitano della squadra Thomas Ravanelli: ”E’ stato un anno stupendo sotto tutti i punti di vista, siamo cresciuti come gruppo sia a livello sportivo che umano. È un successo meritato da tutti: società, Mister, dirigenti, calciatori e genitori. Sono 15 anni che indosso la maglia del Calcio Canegrate ed aver contribuito a riportare la categoria Elite in questa ambiziosa società mi riempie di orgoglio, soprattutto perché si tratta del mio ultimo anno in Juniores e concluderlo vincendo il campionato è una grande soddisfazione. La squadra è strabiliante, le statistiche parlano di un campionato dominato dall’inizio alla fine, adesso però ci rimangono le ultime partite e vogliamo regalare ancora grandi emozioni ai nostri sostenitori.”

Un’enorme soddisfazione per la società Calcio Canegrate che ogni stagione con validi staff tecnici ed una struttura organizzativa di alto livello punta su progetti sempre più ambiziosi per raggiungere traguardi blasonati, come il riconoscimento di Scuola Calcio Elite o la collaborazione con la società A.C. Milan.

Una realtà calcistica che nel successo della sua Juniores può confermare la filosofia adottata da tutte le squadre che si allenano sui campi del Pertini: “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.”

Michela Garofalo