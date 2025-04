Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Con l’arrivo della primavera si presenta l’occasione di rispolverare le proprie biciclette per un giro in famiglia, o magari, approfittando del bel tempo, per andare a lavoro o fare la spesa. Proprio sfruttando le prime giornate primaverili, Fiab torna a Ceriano Laghetto con gli appuntamenti della Ciclofficina mobile.

Gli appuntamenti sono pensati per coloro che vorrebbero sistemare la propria bicicletta, ma che non saprebbero da dove cominciare: individuare il problema o l’attrezzo giusto con cui lavorare potrebbe essere difficoltoso per chi non si è mai messo all’opera. Ecco, allora, che i volontari Fiab Bc Groane si prestano per guidare i cittadini nella autoriparazione, con l’idea di insegnare a gestire il problema e risolvere inconvenienti quando si circola sulle strade.

Gli appuntamenti di aprile

Al municipio di Ceriano Laghetto, dalle 16.30 alle 19: mercoledì 2 aprile e mercoledì 23 aprile;

Centro civico dal Pozzo, dalle 16.30 alle 19: mercoledì 9 aprile e mercoledì 30 aprile;

Centro civico Brollo, dalle 16.30 alle 19: mercoledì 16 aprile.

La partecipazione è gratuita, ma gli appuntamenti avranno luogo solo su prenotazione, da effettuare entro il giorno precedente, tramite email a [email protected] o chiamando il 3389282328.

