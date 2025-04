Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La biblioteca civica è chiusa da ieri, 31 marzo, per lavori di riorganizzazione interna in vista della nuova gestione. In particolare, in questi giorni, si sta lavorando alla riorganizzazione del catalogo per una maggiore valorizzazione del patrimonio librario, ma anche sulla ritinteggiatura delle pareti e sull’allestimento di arredi e la creazione di nuovi spazi interni per una migliore fruizione da parte degli utenti. L’appuntamento per tutti i lettori e i numerosi frequentatori abituali della biblioteca di Ceriano Laghetto, è rinviato al prossimo 12 aprile, data in cui ci sarà la riapertura con un pomeriggio-evento nel quale verranno svelate le numerose novità del servizio, a cominciare dal cambio di gestione.

La Biblioteca civica “Cesare Parazzini” infatti, sarà gestita da Csbno, Culture socialità biblioteche network operativo (ex consorzio sistema bibliotecario Nord Ovest). E’ l’azienda speciale consortile, compartecipata da 32 comuni della città metropolitana di Milano che attualmente comprende 60 biblioteche, di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 2 per ragazzi, una professionale, una speciale, una biblioteca d’impresa, e 3 centri per la documentazione di storia locale, oltre alle scuole civiche del Comune di Sesto San Giovanni.

Sabato 12 aprile, dalle 15, ci saranno letture animate, laboratori e lavoretti “sprint” per bambini e famiglie e l’occasione di una merenda in compagnia per tutti.

“Con la nuova gestione di Csbno, la biblioteca civica si prepara a offrire servizi più efficienti e un’offerta culturale più ricca e strutturata” -spiega l’assessora alla Biblioteca, Federica Manno. L’obiettivo è valorizzare al meglio il patrimonio librario, potenziare le attività di interscambio e proporre iniziative innovative rivolte a tutte le fasce d’età. La biblioteca non sarà solo un luogo di consultazione e prestito, ma uno spazio sempre più dinamico e accogliente, da vivere ogni giorno.”