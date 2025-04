Città

SARONNO – Un clic per entrare nel cuore della campagna elettorale: da oggi sulla home page di ilSaronno è online lo Speciale Elezioni, un nuovo spazio interamente dedicato alle elezioni comunali di Saronno e ai protagonisti di questa sfida politica.

Uno spazio pensato per chi vuole restare aggiornato su tutto quello che succede: dai comunicati ufficiali ai dietro le quinte, dagli annunci di liste e candidati fino ai rumours che animano le piazze, le chat e i corridoi della politica locale. Qui troverete notizie, interviste esclusive, cronache dagli eventi, confronti e retroscena. Una sezione sempre aggiornata per seguire, giorno dopo giorno, la corsa verso le urne e conoscere chi si propone di guidare Saronno nei prossimi anni.

E per chi vuole ricevere tutte le news in tempo reale direttamente sul proprio telefono, basta unirsi al nostro canale Telegram Politica: un servizio gratuito che permette di avere aggiornamenti, indiscrezioni e risultati senza perdere nemmeno un passaggio della campagna elettorale.

Lo speciale elezioni è già online e visibile sulla home page di ilSaronno con la grafica dedicata che richiama tutti i colori e l’energia di questa importante sfida cittadina.

