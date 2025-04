Politica

SARONNO – Un intervento per spiegare la propria candidatura e i programmi per la città. E’ quello condiviso nelle ultime ore da Tommaso Mascarello ex presidente della Focris pronto a candidarsi con Obiettivo Saronno.

“Saronno negli ultimi 20 anni si è imbruttita: è rimasta immobile mentre il mondo è andato avanti – spiega – Abbiamo perso festival musicali, abbiamo perso il piacere di uscire per passeggiare in centro e ci siamo abituati e vedere una città sporca da cui le attività sociali ed economiche scappano. Per cambiare rotta serve l’impegno di tutti i cittadini: sono sempre stato convinto che i cambiamenti veri sono il frutto della somma di tanti piccoli singoli sforzi e non dei grandi annunci di poche persone. Negli anni e con grande impegno e fatica ho creato un centro odontoiatrico con più di 10 collaboratori (più del 90% sono donne) che, stando alle recensioni, è il più apprezzato in Saronno. Nonostante il mio lavoro mi occupi davvero tanto tempo ho deciso comunque di prendere tempo dal mio lavoro e dalla mia famiglia per contribuire a rendere Saronno una città migliore e più vivibile”

Mascarello è determinato ma anche franco e spiega per cosa spenderà il suo impegno: “Lo dico per essere chiaro fin da subito: purtroppo la mia professione di dentista mi occupa davvero molto tempo e potrò dedicarmi per bene e come dio comanda solo a pochi progetti che mi stanno particolarmente a cuore:

1) Residenza protetta per persone non completamente auto-sufficienti.

Saronno è una grande città e ci sono tanti cittadini che sono in difficoltà perchè non sono completamente auto-sufficienti e impossibilitati a pagarsi un’assistenza privata: una residenza protetta permette a queste persone e alle loro famiglie di tornare ad una vita più semplice. Il costo di una struttura del genere sarà elevato e occorrerà trovare fondi ad hoc per questo progetto ma fortunatamente il progetto è facilitato da fatto che la gestione potrebbe essere presa in carico dalla Focris. Soprattutto una città come Saronno deve offrire questo servizio.

2) Investimento sulle scuole comunali per offrire una scuola pubblica che sia un vanto per la città. Sono in quell’età in cui i miei bambini cominciano ad andare nelle scuole che ho fatto anche io. Quello che non mi piace è vedere che molte scuole non sono cambiate e qualcosa invece è pure peggiorato.

Occorre investire (e non le cifre ridicole degli ultimi anni) in:

-formazione degli educatori – attrezzature e spazi educativi – progetti sperimentali (fino ad oggi non pervenuti)

3) Ampliamento dell’offerta e della sostenibilità economica dei campus estivi

Come ogni estate la fine della scuola porta un problema in più da risolvere ovvero come organizzare la giornata dei nostri bambini. Per i bambini condividere tra di loro momenti di socialità è importante, piuttosto che rimanere da soli in casa attaccati alla tv o al tablet. La scarsità di posti o il costo non devono essere un ostacolo affinchè i bambini possano accedere a queste attività importanti per una crescita sana.

Obiettivo Saronno Non solo il saronnese spiega anche la scelta di scendere in campo con la lista indipendente viola: “Perchè? Ci sono davvero tantissime persone motivate (decine e decine) e le nuove adesioni continuano a crescere. Questo significa linfa vitale nuova, forza e idee. E’ una lista civica e, dati alla mano, i comuni amministrati dalle liste civiche funzionano meglio. Non ho interesse nella carriera politica e non ci sono nella lista “arrivisti” che vogliono scalare i partito che mettono il proprio tornaconto personale davanti a tutto. Ognuno può arricchire il programma, nulla viene calato dall’alto da segreterie di partito tradizionali e ogni idea viene tenuta in considerazione. L’esperienza maturata negli anni passati ci ha reso più forte e vaccinati alle logiche della politica tradizionale in città. Politica tradizionale che mi sembra, viste le condizioni di Saronno, aver perso la sua forza di agire da molti anni. Per cui se ti interessano i miei obiettivi sostieni la mia candidatura alle prossime elezioni cittadine con Novella Ciceroni.

