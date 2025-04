Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Eros Viadani in merito al suo intervento all’incontro di Patto per il Nord tenutosi a Solaro.

Qualcuno di voi conosce la mia storia politica. Ho creduto per decenni nella Lega come forza capace di dare voce al Nord, di tutelare e di mettere al centro il benessere delle famiglie e delle imprese locali. Gli ideali di autonomia, solidarietà territoriale e attenzione al nord sono stati la mia bussola politica, sono stati gli ideali per cui ho iniziato ad appassionarmi di politica fin da ragazzo.

Tuttavia, negli ultimi anni, ho osservato un cambiamento profondo. Quella che era nata come una battaglia per le nostre radici si è trasformata in qualcosa di diverso: gli ideali storici si sono affievoliti, sostituiti da logiche nazionaliste lontane dalle nostre priorità.

La decisione presa qualche settimana fa della segreteria nazionale della salvini premier di escludere chi aderisce al Patto per il Nord è stato l’ultimo segnale di una deriva che non posso più ignorare.

Per coerenza con i valori che mi hanno sempre guidato, ho dovuto fare una scelta: rinunciare alla tessera della salvini premier. Non lo faccio con rancore, ma con la consapevolezza che il vero servizio al Nord richiede coraggio e autonomia di pensiero. Quella che c’è adesso non è la nostra Lega…

Oggi, con orgoglio e senso di responsabilità, comunico ufficialmente che io sottoscritto ricopro il ruolo di referente provinciale del ticino di questa associazione. È un incarico che non prendo alla leggera: rappresenta l’impegno a difendere le nostre comunità, a valorizzare il Nord, e a lavorare per un’autentica rappresentanza delle nostre esigenze.

Per me Il Patto per il Nord non è un semplice alternativa: è un ritorno alle mie origini,alle origini dell Lega Nord.

Qui ritrovo lo spirito di chi mette al primo posto un dialogo concreto,cioè la difesa delle istituzioni locali e progetti che partono dal basso. Non si tratta di contrapposizione, ma di ripartire da ciò che realmente conta: fare il bene dei nostri territori, delle nostre città, dei paesi…

Conto su tutti voi per costruire insieme sulla nostra provincia un’associazione aperta, inclusiva e propositiva e sono sicuro che il tempo ci darà ragione.

