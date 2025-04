Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 31 marzo, spiccano l’allarme dei genitori per l’esibizionista nei pressi di una scuola di Saronno e i disagi ferroviari causati da un investimento a Vedano. Grande attenzione anche per il dibattito politico sul piano del traffico, per i dati della raccolta differenziata e per il ritorno del treno storico. Infine, in tanti hanno seguito la festa di fine Ramadan al centro islamico.

Preoccupazione a Saronno per la presenza di un uomo che si aggirava con le parti intime in mostra nei pressi di una scuola, tanto da spingere i genitori a lanciare un appello alle autorità.

A Vedano, la circolazione ferroviaria è stata interrotta a lungo a causa di un investimento, causando gravi disagi per i pendolari sulla linea Varese-Saronno-Milano.

La candidata sindaco Ilaria Pagani chiede che il Pgtu di Saronno non venga approvato dal commissario prefettizio e rilancia l’esigenza di un confronto politico.

Anche Insieme per Crescere, Tu e Pd hanno inviato una lettera per ribadire la richiesta di stop al Pgtu, sottolineando la mancanza di un adeguato confronto con la città.

I dati sulla raccolta differenziata premiano Caronno Pertusella che supera l’85%, mentre Saronno resta sotto la soglia dell’80%, evidenziando margini di miglioramento.

A Saronno torna il fascino del treno storico con undici viaggi previsti tra laghi e montagne, per far rivivere ai passeggeri l’atmosfera degli anni Venti.

Grande partecipazione al centro islamico di Saronno per la fine del Ramadan: numerosi fedeli hanno preso parte alla doppia preghiera del mattino, con traffico regolarmente gestito.

