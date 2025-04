Città

SARONNO – Una nuova lista, un logo ufficiale e un appello appassionato così oggi primo aprile scende in campo per le elezioni Ale Galli. “Ho pensato che fosse arrivato il momento di fare un passo importante. Ho pensato se non adesso, se non oggi, quando?”. Con queste parole Galli, volto ben noto della scena pubblica saronnese, ha annunciato oggi la sua discesa in campo per le prossime elezioni comunali. Un annuncio che ha subito catturato l’attenzione degli utenti sui social, accompagnato da un logo diretto: “Saronno Unita”.

Nel post pubblicato su Facebook, Galli ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Ho pensato che fosse giunto il momento di dire basta alle divisioni e pensare ad aggiungere, a moltiplicare. È per questo che, insieme alla mia squadra, abbiamo dato vita a Saronno Unita, lista con cui mi presenterò da candidato sindaco alle prossime elezioni.”

L’annuncio è stato accolto con curiosità e anche con qualche messaggio di sostegno: “Sfida difficile, certo, ma non impossibile se ci crediamo. Io ci credo! Il 27 e 28 maggio vota Saronno Unita!”, ha scritto Galli, lanciando ufficialmente la sua corsa verso la fascia tricolore di Saronno.

Ma basta leggere con attenzione per capire che qualcosa non torna. Le date indicate per il voto, 27 e 28 maggio, non coincidono affatto con quelle del vero primo turno elettorale, che si svolgerà domenica 25 e lunedì 26 maggio. Il post, ha tutto gli elementi per essere un elegante e simpatico pesce d’aprile, confezionato ad arte. A dare qualche indizio anche la spilla a forma di pesce sul bavero della foto del candidato.

Ma sarà davvero così? Per il riscontro ufficiale non resta che aspettare la fine della giornata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti