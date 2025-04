Saronnese

ORIGGIO – Il Comune di Origgio, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Saronno, organizza un laboratorio dedicato alla ricerca attiva del lavoro. L’iniziativa nasce come supporto per chi è attualmente senza occupazione o alla ricerca di nuove opportunità professionali.

Il laboratorio si svolgerà in un unico incontro della durata di circa tre ore, alternando momenti teorici ed esercitazioni, sia individuali che di gruppo. L’obiettivo principale è fornire ai partecipanti strumenti pratici e strategie per affrontare la ricerca di un impiego in modo più efficace e organizzato.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 aprile, a partire dalle 9:30 all’interno della sala comunale “I Sindaci”. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro venerdì 4 aprile, inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, con il supporto di esperti pronti a fornire consigli utili per affrontare il mercato del lavoro con maggiore consapevolezza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti