COGLIATE – Un bel pesce d’aprile quello congegnato dalla lista civica di opposizione a Cogliate Progetto in Comune rispetto alla realizzazione della nuova palestra di via Rimembranze.

La civica ha pubblicato un post sui social martedì 1 aprile in cui annunciava la propria partecipazione all’inaugurazione della Palestra, salvo poi precisare che si trattava di un pesce d’aprile: “Ci avete creduto?! Era un pesce d’aprile” hanno spiegato i consiglieri comunali di minoranza, aggiungendo: “La palestra non è pronta, i lavori non sono ancora finiti, nonostante il sindaco Andrea Basilico abbia più volte annunciato la data di conclusione. Doveva essere tutto pronto per settembre, poi è slittato ad aprile. Siamo ad aprile, ma ancora non ci siamo”.

“La progettazione della palestra è iniziata nel 2018” ricorda la consigliera comunale Annamaria Uboldi. “Sono passati sei anni e l’opera non è ancora terminata. Intanto i costi sono più che raddoppiati: circa 2.400.000 euro!”

