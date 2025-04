news

SARONNO – Il centrodestra saronnese interviene sul dibattito aperto in città sul Piano generale del traffico urbano (Pgtu), difendendo l’autonomia decisionale della commissaria straordinaria, Antonella Scolamiero. La presa di posizione arriva dopo le richieste avanzate nelle ultime ore da liste civiche e forze politiche di sospendere l’iter del documento.

In una nota congiunta, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega che sostengono la candidatura a sindaco di Rienzo Azzi hanno dichiarato

“Il centrodestra unito e’ sicuro che il commissario straordinario non si farà influenzare da una parte della politica saronnese decidendo in piena autonomia e in modo istituzionale in relazione all’approvazione del Pgtu.

II Pgtu è un documento di indirizzo, voluto dall’ amministrazione Airoldi nella totale sintonia delle forze che l’hanno composta . Un documento costato diverse decine di migliaia di euro di fondi pubblici, che analizza e cerca sulle soluzioni su alcune storiche criticità di Saronno.

Troviamo singolare che ora le forze che hanno governato con l’amministrazione Airoldi dicano alla città di non concordare sul documento voluto da loro stessi coinvolgendo imprudentemente in polemiche politiche il Commissario Straordinario, organo amministrativo di assoluta neutralità.

Ci domandiamo ora quale altre decisioni prese verranno contestate dagli stessi promotori?!”

Ieri, infatti, si erano espressi Pd, Insieme per crescere e Tu@Saronno che, con una lettera aperta, hanno chiesto di non procedere all’approvazione del Pgtu. Una posizione condivisa dalla candidata sindaco Ilaria Pagani.

Infine, nella giornata di oggi, Obiettivo Saronno ha espresso le proprie perplessità rendendo noto un incontro tra la candidata sindaco Novella Ciceroni e la commissaria Scolamiero. In quella sede, Ciceroni ha sottolineato come il Pgtu sia “un documento fortemente politico che andrebbe discusso e approvato dal prossimo sindaco e dal futuro consiglio comunale”. Durante l’incontro è stato evidenziato anche l’impatto che il piano avrà su aree strategiche della città, come l’ex Isotta Fraschini.

