Sport

SARONNO – Una settimana che inizia nel migliore dei modi per l’associazione Pugilistica Saronnese, reduce da due grandi successi nel weekend appena passato.

Domenica 30 marzo, infatti, in quel di Annone Brianza (LC) sono andate in scena le finali dei campionati regionali lombardi. Il torneo, svoltosi negli ultimi due fine settimana, ha visto come assoluti protagonisti per la scuderia saronnese la pugilessa Alessia Marinaro e il pugile Nathan Sabou, atleti della categoria under 17.

Alessia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 54kg, strappando così il pass per i prossimi campionati nazionali che si svolgeranno in Puglia nel mese di Ottobre. Nathan ottiene invece una medaglia di bronzo nella categoria 60kg, fermandosi alle semifinali dopo un verdetto sul filo di lana.

Sprizza gioia ed orgoglio da tutti i pori Davide Palumbo, in arte “Dax”, maestro dell’associazione saronnese in attività da più di vent’anni.

“Dopo il grande evento organizzato con il patrocinio del comune di Saronno nello scorso novembre con 10 combattimenti tutti vincenti nella palestra della scuola Aldo Moro, la Pugilistica Saronnese ha avuto una crescita esponenziale grazie a giovani formidabili” spiega Palumbo, che conclude appassionatamente “ho sfornato nella mia carriera tanti campioncini, spero di proseguire così per dare risalto a questo meraviglioso sport”.

