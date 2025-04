news

Madrid, inizio 2025. Il Qubic Hackathon riunisce alcune delle menti più brillanti del panorama blockchain e, tra laptop accesi, cavi intrecciati, caffè e sguardi concentrati, un team francese riesce a emergere tra decine di progetti. Nessun effetto speciale né trovate spettacolari, ma un’idea solida e ben realizzata: QuLang è il nome della piattaforma che ha permesso alla squadra di classificarsi al terzo posto.

E non si tratta di un evento qualunque, considerando che il Qubic Hackathon rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti del settore. Chi si distingue in questo contesto, solitamente, è in grado di proporre soluzioni destinate ad avere un impatto significativo.

La vera forza di QuLang risiede nell’equilibrio tra visione e concretezza. Spesso, i progetti blockchain si concentrano su concetti affascinanti ma difficili da trasformare in strumenti pratici. QuLang adotta un approccio inverso: parte da un tema altamente tecnico (l’inferenza di modelli linguistici su blockchain) e lo rende accessibile, sia a chi sviluppa intelligenza artificiale, sia a chi intende usufruire di tali servizi.

La struttura di base è relativamente semplice: si fonda su smart contract che permettono di ricaricare un account, utilizzare modelli AI pagando solo per l’effettivo utilizzo e, persino, guadagnare offrendo le proprie risorse come provider.

Un mercato aperto dove ognuno decide il proprio prezzo

Uno degli elementi più interessanti del progetto è la possibilità, per chi fornisce inferenza, di registrare il proprio endpoint e fissare liberamente il prezzo, senza alcuna centralizzazione o tariffario imposto. Una formula calcola il costo sulla base dei token in ingresso e in uscita, rendendo il sistema trasparente e, teoricamente, anche equo.

Si configura così un mercato dinamico dell’intelligenza artificiale decentralizzata, dove domanda e offerta si incontrano senza intermediari. Per chi è già parte dell’ecosistema Qubic, questa rappresenta un’opportunità concreta per utilizzare e monetizzare risorse, in un contesto dove molte blockchain faticano ancora a trovare applicazioni pratiche.

Altro aspetto da evidenziare è che ogni transazione comporta commissioni e una parte di queste viene automaticamente bruciata. Il meccanismo di burn consente di ridurre progressivamente la quantità di token Qubic in circolazione, con l’obiettivo di sostenerne il valore nel tempo.

Non si tratta di una novità assoluta nel mondo blockchain, ma l’integrazione diretta in QuLang dimostra come tale strumento possa essere utilizzato in modo coerente e funzionale, diventando parte integrante di un’economia decentralizzata ben strutturata, e non un semplice espediente promozionale.

Francia protagonista inaspettata dell’innovazione

Si è trattato di una sorpresa per molti. Infatti, in un panorama dominato da colossi statunitensi e asiatici, un team francese si è imposto come protagonista. Questo risultato riflette la crescita della comunità blockchain francese, oggi sempre più tecnica, ambiziosa e presente.

Se fino a pochi anni fa la scena europea sembrava inseguire le startup della Silicon Valley o le realtà cinesi, oggi lo scenario appare mutato. QuLang non è solo un progetto ben concepito, ma è anche un segnale: la dimostrazione che l’innovazione decentralizzata può nascere anche in contesti meno noti.

Parlare di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) può far pensare a tecnologie lontane, riservate alle big tech, ma piattaforme come QuLang dimostrano che tali strumenti possono essere distribuiti, utilizzati e persino commercializzati con semplicità. L’intento è quello di eliminare le barriere all’ingresso.

Nessuna necessità di infrastrutture complesse o di budget elevati: basta un portafoglio digitale, una ricarica e si può iniziare a lavorare o interagire con agenti intelligenti decentralizzati. Non è solo una questione tecnica, ma un tema di accessibilità e democratizzazione.

MIND of Pepe (MIND): l’intelligenza artificiale al servizio della strategia crypto

Dopo l’esperienza di QuLang al Qubic Hackathon, l’interesse verso i progetti che combinano AI e blockchain è aumentato sensibilmente. In questo contesto si inserisce anche MIND of Pepe (MIND), una proposta che adotta un approccio differente, ma ugualmente orientato alla funzionalità e all’accessibilità.

Rispondendo alla crescente domanda di strumenti intelligenti, il progetto si propone come soluzione per facilitare l’accesso a contenuti rilevanti nel mondo crypto. MIND of Pepe, infatti, unisce AI e tecnologia blockchain, offrendo una piattaforma ERC-20 sulla rete Ethereum in cui un agente AI opera in modo autonomo.

Tra le funzionalità principali di questa innovativa proposta troviamo: analisi in tempo reale di grandi volumi di dati, interazione con piattaforme social e gestione di token all’interno del proprio ecosistema. Questo approccio punta a semplificare informazioni complesse, trasformandole in risorse utili.

I possessori del token $MIND ottengono in questo senso accesso esclusivo a strumenti avanzati. La fornitura totale è di 100 miliardi di token, con il 22% riservato alla prevendita. La raccolta fondi del progetto ha già raccolto oltre 7,6 milioni di dollari finora, con un prezzo unitario del token pari in questo momento a 0,003609 dollari per token.

Chi fosse interessato ad accedere al token alle condizioni più vantaggiose possibili, dovrebbe considerare l’opportunità di investire ora in MIND of Pepe, acquistando i token nella fase di prevendita attualmente in corso, prima che la disponibilità si riduca e il prezzo aumenti con il lancio ufficiale sugli exchange.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.