Cronaca

SARONNO – Ha riportato alcune contusioni al volto il giovane coinvolto nella violenta lite scoppiata ieri pomeriggio, lunedì 31 marzo, in piazza Libertà, nel centro di Saronno.

L’episodio si è verificato intorno alle 15,10. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata tra cittadini di origine tunisina. L’ipotesi è che possano esserci questioni legate allo spaccio di stupefacenti. La lite è presto degenerata diventando violenta con pugni e calci che hanno attirato l’attenzione dei presenti che hanno dato l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, che ha soccorso un uomo di 26 anni, di nazionalità tunisina, rimasto a terra dopo aver ricevuto alcuni pugni al volto. L’uomo è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno alle 15,47 per accertamenti e medicazioni.

A occuparsi dei rilievi e degli accertamenti sulla vicenda sono stati gli agenti della polizia locale di Saronno, che proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e identificare eventuali altri partecipanti alla rissa.

