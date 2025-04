news

SARONNO – Un incontro per chiarire il futuro del Piano generale del traffico urbano (Pgtu), che potrebbe incidere pesantemente sulla viabilità cittadina. Martedì 25 marzo la candidata sindaco Novella Ciceroni, sostenuta da una coalizione di 3 liste civiche indipendenti tra cui Obiettivo Saronno, ha incontrato la commissaria Antonella Scolamiero. Con lei anche Cristiana Dho, ex consigliera comunale di Obiettivo Saronno.

Il confronto è nato dalla richiesta di un appuntamento formale, per affrontare un tema che in queste settimane sta alimentando il dibattito politico locale: la possibile approvazione del Pgtu durante il mandato commissariale. Ciceroni ha espresso alla commissaria le proprie perplessità sull’opportunità di procedere con un documento che ritiene “fortemente politico”, capace di orientare in modo deciso le scelte future sulla mobilità in città.

“Ricordiamo che il Pgtu è stato adottato dall’ex giunta Airoldi a gennaio del 2024 senza mai essere portato in consiglio comunale per la disamina delle osservazioni ricevute dalle parti interessate e per l’eventuale approvazione finale. Il Pgtu è stato redatto da una società esterna, incaricata dall’Amministrazione Airoldi, che, nella definizione delle soluzioni, ha tenuto conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall’allora parte politica in campo. Il Pgtu adottato è caratterizzato dalla volontà di penalizzare fortemente il traffico veicolare privato a favore di una quasi totale mobilità sostenibile, posizione che consideriamo non attuabile nel breve periodo sia per le necessità dei cittadini e delle attività commerciali e imprenditoriali che per la mancanza di infrastrutture efficaci che possano supportare questa scelta”.

Durante l’incontro, la candidata sindaco “ha esposto le sue perplessità in merito alla possibile approvazione, da parte del Commissario, del Pgtu visto che si tratta di un documento fortemente politico che indirizza le scelte e caratterizza lo sviluppo della città. Non sono chiare le motivazioni che spingerebbero il commissario a compiere questo atto nel suo breve mandato, considerando che il Pgtu è rimasto chiuso in un cassetto per più di anno e che tra poche settimane verrà eletto il nuovo sindaco che avrà il compito di valutare la proposta sulla base del proprio programma elettorale”. E la nota diffusa in queste ore si conclude ricordando: “Il Pgtu adottato ha molti impatti sulla città comprese le aree dismesse come l’ex Isotta Fraschini che con i suoi 120 mila metri quadrati cambierà il volto della città. Per questo crediamo che la decisione finale spetti al prossimo sindaco e al prossimo consiglio comunale, in qualità di organo di rappresentanza democratica eletto dai cittadini”

Sulla questione del Pgtu si sono registrate nelle ultime ore altre prese di posizione. Nella giornata di ieri, Pd, Insieme per crescere e Tu@Saronno hanno diffuso una nota congiunta in cui si chiede di non procedere con l’approvazione del Pgtu. Una posizione condivisa anche dalla candidata sindaco Ilaria Pagani.

(foto archivio)

Vuoi sapere tutto sulla politica locale, senza perderti neanche una notizia?

Iscriviti al canale Telegram di ilSaronno dedicato alla politica: aggiornamenti, dichiarazioni, retroscena e tutto quello che succede dietro le quinte.

☑️ Cerca @ilsaronnopolitica su Telegram

☑️ Oppure clicca qui → https://t.me/ilsaronnopolitica