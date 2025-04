Sport

ROVELLO PORRO – Dopo tre giornate nelle quali le più forti e importanti squadre europee di tchoukball si sono sfidate, si è conclusa ieri 30 marzo l’European Winner’s Cup disputata nei palazzetti sportivi di Rovello Porro e Rovellasca con la finale per il primo posto vinta dai Ferrara Monkeys proprio contro i padroni di casa del Rovello Sgavisc.

Alla competizione iniziata lo scorso venerdì 28 marzo hanno partecipato le più importanti squadre di tchoukball tra cui i Geneva Dragons, Dussendolf Vikings e gli spagnoli del 30livos Eagles, oltre che il Rovello Sgavisc, il Saronno Castor e i campioni del Ferrara Monkeys che sono riusciti a portare a casa il titolo grazie alla vittoria sui padroni di casa comaschi della combattuta finale terminata con il risultato di 54-59. Ottimo risultato, nonostante la sconfitta, per i comaschi del Rovello Sgavisc che, dopo la vittoria del titolo nel torneo della scorsa edizione disputato in Polonia, riesce a raggiungere per il quarto anno consecutivo.

Durante la premiazione e la consegna del titolo alla squadra vincitrice, tra i tanti, hanno partecipato anche il presidente della federazione europea di tchoukball Phil Moore, i sindaci di Rovello e Rovellasca Marco Volontè e Sergio Zauli, la presidente onoraria della federazione europea di tchoukball Chiara Volontè e il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

LA CLASSIFICA:

12) TNT – Le Havre (Fra)

11) TB Club Comtois (Fra)

10) Lions Lennep (Ger)

9) Düsseldorf Vikings (Ger)

8) Bury Kings (Gbr)

7) Ursus Altius (Pol)

6) Val-De-Ruz Flyers (Sui)

5) 3Olivos Eagles (Esp)

4) Saronno Castor (Ita)

3) Geneva Dragons (Sui)

2) Rovello Sgavisc (Ita)

1) Ferrara Monkeys (Ita)