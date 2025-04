Ormai Tether non è più solo sinonimo di stablecoin. Appare evidente, infatti, che il colosso delle crypto intenda espandersi ben oltre l’ambito della finanza digitale. Recentemente è stata resa nota la notizia di un investimento pari a 10,8 milioni di dollari per l’acquisizione di una quota significativa – precisamente il 30,4% – della società italiana di produzione video Be Water.

Un segnale chiaro: la volontà di sostenere l’informazione indipendente e di promuovere contenuti innovativi destinati a essere distribuiti sotto forma di film, podcast e documentari.

Ma chi è Be Water? Fondata e con sede a Roma, questa realtà italiana produce e distribuisce contenuti originali che spaziano dal cinema al giornalismo d’inchiesta, affrontando temi sociali attuali e rilevanti. In sintesi, si tratta di una società dall’identità ben definita, guidata dal presidente esecutivo Guido Maria Brera, impegnato nella promozione di contenuti caratterizzati da una voce forte, diversificata e soprattutto autonoma.

L’ingresso di Tether mira ad accelerare questo percorso, facendo leva sull’esperienza tecnologica e finanziaria di Paolo Ardoino e del suo team per sostenere lo sviluppo, sia in Italia che a livello internazionale.

Con questa operazione, il consiglio di amministrazione di Be Water subirà inevitabilmente modifiche significative. Accanto a Guido Maria Brera, entreranno due figure di spicco di Tether: Paolo Ardoino, CEO noto per la sua visione innovativa, e Claudia Lagorio, chief operating officer.

Si tratta di due personalità di rilievo che assumeranno un ruolo attivo nella guida dell’evoluzione digitale della società. I capitali investiti saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture digitali e all’incremento della produzione e distribuzione di contenuti multimediali.

Una parte rilevante dell’investimento sarà destinata anche al supporto di due realtà già consolidate: Chora Media, piattaforma italiana di podcast in costante crescita, e Will Media, molto attiva sui social network. Entrambe puntano da tempo su contenuti di approfondimento e informazione di qualità. Con l’ingresso di Tether e l’iniezione di nuovi capitali, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente il giornalismo investigativo e di qualità, offrendo al pubblico contenuti sempre più incisivi e coinvolgenti.

Tether invests in BeWater, an Italian media excellence.

BeWater holding controls both Will Media and Chora Media, and the group focuses on news, media, podcasts and content creation for the Italian market.

I got to know personally many team members and I’m truly impressed by… https://t.co/8i3d1IR8j1

— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) March 27, 2025