MILANO – “Dei 186 nuovi treni entrati in servizio entro lo scorso dicembre, 9 sono già fuori uso per più di un anno e altri 9 convogli elettrici (5 Caravaggio e 4 Donizetti) risultano quotidianamente indisponibili a causa di interventi di manutenzione obbligata preventiva o correttiva, per atti vandalici o retrofit. A questi numeri già preoccupanti si aggiunge un dato sconcertante: nel 2024, oltre 900 treni sono stati soppressi per problemi ai bagni” così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti riassume la risposta dell’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente a una interrogazione che il gruppo del Pd aveva presentato per fare luce sulla gestione delle manutenzioni del materiale rotabile in Lombardia.

“La risposta di Trenord ci ha lasciati sbigottiti – dichiara Astuti –. Scopriamo che l’infrastruttura non è adeguata al fabbisogno di vuotatura e riempimento dei serbatoi dei WC e che questo, solo nel 2024, ha causato la cancellazione di una media di 2,6 treni al giorno. Com’è possibile che si sia investito su nuovi convogli senza considerare l’adeguamento delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento?”

Un altro punto critico riguarda la creazione di una nuova società, la Maintrains S.r.l., costituita nel 2024 per la manutenzione dei treni Coradia, Donizetti e a idrogeno. “Ci chiediamo quanto possa essere strategico frammentare ulteriormente la gestione delle manutenzioni, moltiplicando gli enti coinvolti e rendendo la catena di comando ancora più complessa e inefficiente” aggiunge il consigliere dem.

“Per garantire un servizio ferroviario efficiente e all’altezza delle necessità dei cittadini lombardi servono investimenti mirati, una gestione oculata e una visione strategica che questo governo regionale, evidentemente, non è ancora in grado di dimostrare” conclude Astuti.

