SARONNO – La distanza tra la banchina e i nuovi treni Caravaggio di Trenord è troppo ampia: le persone con disabilità faticano a salire a bordo. Un problema che riguarda dieci stazioni di Ferrovie Nord, tra cui quella di Saronno, e che sta causando diverse difficoltà, in particolare a chi è a bordo di una carrozzina a rotelle; un problema che, però, non emergeva con i treni più vecchi.

Il fatto è arrivato in consiglio regionale proprio con la testimonianza di una cittadina con disabilità, che non riuscirebbe a salire a bordo del Malpensa Express senza assistenza. La cittadina ha documentato il tutto con fotografie: nonostante i treni siano forniti di pedane elettroniche, esse non sono sufficienti ad offrire assistenza e colmare i 5-10 centimetri di distanza. A parlare del caso è stato Luca Paladini, consigliere regionale e capogruppo di Patto Civico.

Il problema, però, come riportato dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, non sarebbe dei treni, ma delle banchine delle stazioni in questione, troppo datate e ferme alla precedente normativa. Per ovviare il problema, al momento esiste un pulsante blu a bordo del treno, posizionato in una sola apertura specifica del treno, che sarebbe utile ad allungare la pedana elettronica del treno.

Per risolvere definitivamente il problema, l’assessore regionale ha comunicato la richiesta a Trenord per un adeguamento strutturale nelle stazioni in cui emerge il problema.

