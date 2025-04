Cronaca

RESCALDINA – SARONNO – MALPENSA – Ritardi sul Malpensa Express questa mattina per colpa… di un cervo. Non è un pesce d’aprile ma l’autentico problema con cui si sono trovati a fare i conti oggi i viaggatori. L’insolita presenza dell’animale sui binari, tra Rescaldina e Saronno, ha causato rallentamenti e disagi per i pendolari che stavano viaggiando tra Milano e l’aeroporto.

L’allarme è scattato poco prima delle 7, quando diversi viaggiatori hanno notato il cervo che si muoveva lungo la linea ferroviaria e hanno immediatamente segnalato la situazione al personale di bordo. Le segnalazioni sono state raccolte e inoltrate agli operatori ferroviari, che hanno avvisato le autorità competenti.

Si è provveduto a monitorare l’area per evitare rischi sia per i treni in transito sia per l’animale. La circolazione è stata temporaneamente rallentata per consentire l’allontanamento in sicurezza del cervo. La sua presenza ha avuto un impatto immediato sul traffico ferroviario: i convogli diretti verso Milano e Malpensa hanno registrato ritardi fino a 20 minuti.

La situazione è rientrata intorno alle 8, quando il cervo si è allontanato dai binari senza ulteriori conseguenze.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09