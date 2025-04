news

Non si tratta di semplici speculazioni da forum crypto o dell’aspirazione di qualche appassionato di valute digitali. In questa occasione è il governo brasiliano, in una sede ufficiale, ad aver avanzato l’idea di costituire una riserva sovrana in Bitcoin.

La proposta è stata presentata nel corso di un evento pubblico alla presenza del Congresso. A intervenire è stato Pedro Giocondo Guerra, capo di gabinetto del vicepresidente Geraldo Alckmin, il quale ha affermato che una riserva in Bitcoin potrebbe risultare “determinante per la prosperità” del Brasile. Si tratta di una dichiarazione rilevante, soprattutto in un momento storico in cui sempre più Paesi stanno rivalutando le criptovalute, non più solo come strumenti speculativi, ma anche come asset strategici da integrare nei portafogli statali.

L’oro digitale al servizio dello Stato

Guerra ha definito Bitcoin come “l’oro di internet”, un’espressione già nota nel settore, ma che, pronunciata da un rappresentante del governo in un contesto ufficiale, assume un significato diverso. L’obiettivo dichiarato è quello di utilizzare Bitcoin come riserva di valore, un “salvadanaio” digitale destinato a proteggere la ricchezza nazionale e a garantire una maggiore flessibilità in uno scenario economico globale in continua evoluzione.

La proposta, denominata RESBit (Riserva Sovrana Strategica in Bitcoin), prevede che fino al 5% delle riserve internazionali del Brasile siano allocate in Bitcoin. La gestione del fondo sarebbe affidata alla Banca Centrale brasiliana, supportata da sistemi avanzati di monitoraggio basati su blockchain e intelligenza artificiale. Si tratta, dunque, di un’iniziativa tutt’altro che marginale.

Brasilia guarda al futuro, ma con prudenza

Nonostante l’entusiasmo manifestato da parte dell’esecutivo, la proposta di legge non ha ancora completato l’iter legislativo. Il percorso è articolato: sono necessari l’approvazione da parte delle commissioni competenti, del Congresso, del Senato e infine la ratifica del Presidente.

Tuttavia, il fatto stesso che il tema venga discusso in termini concreti evidenzia quanto le criptovalute stiano entrando nel dibattito politico istituzionale. Secondo i sostenitori della proposta, una riserva in Bitcoin contribuirebbe a proteggere le finanze pubbliche da fluttuazioni valutarie e tensioni geopolitiche, favorendo inoltre la diffusione della blockchain in ambito pubblico e privato. L’iniziativa potrebbe anche rafforzare la moneta digitale emessa dalla Banca Centrale brasiliana, la DREX, attualmente oggetto di discussione.

Il Brasile parte da una posizione di vantaggio nel panorama crypto latinoamericano. Già nel 2022, secondo un’indagine condotta da Finder, circa il 16% della popolazione aveva avuto un’esperienza diretta con le criptovalute. Si tratta di un tasso di adozione che pochi altri Paesi possono vantare.

E non si tratta soltanto di utenti retail. Il settore finanziario brasiliano, infatti, ha già lanciato diversi ETF basati su criptovalute, precedendo in questo anche gli Stati Uniti. Tra questi, FOMO11, che traccia il sentiment del mercato; DEFI11, focalizzato sulla finanza decentralizzata; HASH11, uno degli ETF più scambiati in Borsa; e persino un ETF dedicato a Solana, approvato nell’agosto 2024.

L’infrastruttura è quindi già ben sviluppata. Manca soltanto l’ultimo passo: l’ingresso diretto dello Stato come investitore.

Il caso di BTC Bull, la meme coin che regala Bitcoin: una prevendita da tenere d’occhio

Alla luce del crescente interesse istituzionale verso Bitcoin come risorsa strategica, BTC Bull ($BTCBULL) sta attirando rapidamente l’attenzione del mercato grazie a un meccanismo che lega il proprio funzionamento all’andamento di Bitcoin.

Il concetto alla base di questa meme coin con un’utilità reale è semplice ma efficace: i possessori del token BTCBULL ricevono premi in Bitcoin veri, tramite airdrop, al raggiungimento di specifici traguardi di prezzo predeterminati da parte di BTC.

In questo modo, il sistema di ricompense di BTC Bull consente agli investitori di ottenere un’esposizione indiretta a Bitcoin, riducendo al contempo l’impatto della sua volatilità, e, contemporaneamente, una diretta al settore delle meme coin.

Questo approccio ha suscitato un forte interesse sin dall’apertura dell’attuale prevendita, che fino ad oggi ha già raccolto oltre 4,3 milioni di dollari in poco più di un mese. Attualmente, il token BTCBULL è acquistabile in prevendita al prezzo di 0,002435 dollari.

Considerando che ciascuna fase della prevendita prevede un aumento progressivo del prezzo, partecipare in anticipo permette di accedere al parcheggio tutto con condizioni di acquisto decisamente più vantaggiose rispetto a quelle disponibili al termine della prevendita.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.