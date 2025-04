Cronaca

CESATE – I volontari Aib (Antincendio boschivo) sono intervenuti nel pomeriggio di domenica in collaborazione e a supporto dei vigili del fuoco di Garbagnate e Bovisio per un incendio nei boschi a fianco della via XII Strada nel comune di Cesate.

Il rogo, subito circoscritto ha comunque interessato circa mille metri quadrati di bosco e vegetazione. I volontari, sotto la guida del nostro Dos (direttore delle operazioni di spegnimento), si sono occupati anche della bonifica per prevenire la ripresa di incendi nel sottobosco, considerato anche il forte vento che era previsto nella notte. La squadra in servizio ha sorvegliato la zona fino oltre la mezzanotte ed effettuato sopralluoghi anche nella giornata seguente.

(foto: una parte del bosco incenerito dalle fiamme)

02042025