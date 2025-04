Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine in seguito a un furto avvenuto durante la notte, nei giorni scorsi, alla Cartoleria Main di via Trieste. Due persone, descritte da alcuni testimoni come di origine sudamericana, hanno forzato la saracinesca e infranto la vetrata del negozio per introdursi all’interno.

Una volta dentro, i malviventi hanno prelevato il cassetto del registratore di cassa e alcune monete. È possibile che siano stati sottratti anche altri oggetti, tra cui alcuni tagliandi di lotterie istantanee, ma l’entità esatta del furto è ancora in fase di accertamento.

A dare l’allarme è stato un passante che, mentre portava fuori il cane, ha notato la saracinesca danneggiata e ha prontamente allertato i carabinieri. Sul posto sono poi intervenuti anche i titolari del negozio, informati da alcuni vicini. Le forze dell’ordine stanno ora esaminando i dettagli per risalire ai responsabili.

(foto archivio)

02042025