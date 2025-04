Eventi

CISLAGO – Sabato 5 aprile, in Villa Sacchi a Cislago, si svolgerà la celebrazione per i 20 anni del Plis Bosco del Rugareto, un’importante occasione per fare il punto sulle attività svolte e sulle prospettive future dell’area protetta che coinvolge i comuni di Gorla Minore, Cislago, Rescaldina e Marnate.

L’evento, intitolato Storie dal Plis, avrà inizio alle 9 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali delle amministrazioni locali. Successivamente sarà presentato “il bilancio dei bilanci”, un resoconto dei progetti realizzati dall’istituzione fin dalla sua nascita e delle iniziative attualmente in corso, volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Un momento significativo sarà “racconti dal fronte”, in cui le Gev (Guardie ecologiche volontarie) condivideranno le esperienze dirette sul campo, illustrando il loro impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella sensibilizzazione della cittadinanza.

Dopo una pausa caffè offerta dal Plis, si passerà alla sessione “cosa si muove intorno a noi”: un approfondimento sulle progettazioni in collaborazione con enti e comuni limitrofi, volto a rafforzare le sinergie territoriali e promuovere iniziative condivise per la tutela ambientale.

(foto d’archivio)

