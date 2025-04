Cronaca

GERENZANO – Un appello alla prudenza rivolto a tutti i residenti della zona della scuola “Aldo Moro” e dei quartieri vicini: il Comune e la compagnia di Saronno dei carabinieri hanno lanciato un allarme per una serie di furti in abitazione registrati negli ultimi giorni.

I colpi, come segnalato dai carabinieri, sono avvenuti nelle ore serali e hanno interessato diverse abitazioni private, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini a non abbassare la guardia e ad adottare piccoli accorgimenti utili a scoraggiare i ladri: lasciare luci accese, far sentire la radio o la televisione anche quando si esce di casa, e verificare la chiusura di porte, finestre e box.

Dal Comune e dalla compagnia di Saronno dei carabinieri è arrivata la rassicurazione che i controlli nelle aree interessate sono stati già intensificati, con particolare attenzione nelle ore serali e notturne, per prevenire nuovi episodi.

L’invito ai cittadini è quello di segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto al comando della polizia locale o alla centrale operativa dei carabinieri, per favorire un intervento rapido e mirato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09