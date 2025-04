SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 1 aprile, l’attenzione dei lettori si è concentrata su fatti di cronaca, politica locale e curiosità. Dalle tensioni in piazza legate allo spaccio al pesce d’aprile elettorale.

A Saronno un 26enne è stato soccorso dopo una lite degenerata in una colluttazione in piazza De Gasperi: secondo quanto ricostruito, lo scontro sarebbe nato da questioni legate allo spaccio.

Ale Galli ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni comunali di Saronno nella lista Saronno Unita, presentando il proprio impegno per il voto in programma il 27 e 28 maggio.

Dopo 36 anni in Italia, Saif Abouabid ha ottenuto la cittadinanza italiana. «Oggi l’Italia mi riconosce come figlio», ha commentato il 50enne, commosso e fiero del traguardo raggiunto.

Tommaso Mascarello ha annunciato la sua candidatura a sindaco con la lista Obiettivo Saronno, dichiarando che la città si è “imbruttita” e che ora serve l’impegno di tutti per rilanciarla.

Un cervo avvistato sui binari nei pressi di Vadano ha causato un rallentamento del Malpensa Express, con ritardi fino a 20 minuti sulla linea ferroviaria.

Il centrodestra di Saronno ha criticato il pressing politico sulla gestione del Piano urbano del traffico, ribadendo che sarà il commissario straordinario ad assumere le decisioni in piena autonomia.

