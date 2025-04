Cronaca

LAZZATE – Lavoro straordinario per i vigili del fuoco del comando di Lazzate, l’altro giorno: per un incendio campo assieme ad altre squadre i pompieri sono intervenuto per un incendio alla periferia di Nova Milanese. Le squadre giunte in posto hanno lavorato sia manualmente con l’utilizzo di badili e flabelli battifuoco e con un mezzo Aib (Anti incendio boschivo) 4×4. Sono bruciati circa 3500 metri quadrati di coltura. Sul posto l’autopompa e il modulo spegnimento rapido da Lissone.

Si segnala anche un incendio avvenuto a Lentate sul Seveso in via Lombardia nello stesso orario, al Parco delle groane; a bruciare una piccola parte di sottobosco e sterpaglie

In posto l’autopompa da Seregno e l’autobotte da Lazzate.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Y

(foto: vigili del fuoco al lavoro per uno di questi interventi)

02042025