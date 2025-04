Altre news

LEGNANO – RESCALDINA – Il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha dedicato il meeting di marzo al tema “Carcere e Lavoro“, organizzando l’evento alla cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” a Fagnano Olona (VA). L’incontro ha visto l’intervento di don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio e fondatore della cooperativa, che ha illustrato il progetto “Una speranza dopo il carcere“.

Don Riboldi ha aperto il suo intervento con una riflessione provocatoria: “C’è vita dopo il carcere? La risposta dovrebbe essere sì, ma purtroppo non è così“. Ha sottolineato come in Italia siano stati compiuti molti progressi in diversi ambiti, ma non nel sistema carcerario. Citando uno scritto di Giacinto Tunesi del 1919, ha evidenziato che “lo Stato crede bastare infliggendo condanne“, ribadendo che ancora oggi la sola pena detentiva non è sufficiente per garantire il reinserimento sociale. Il carcere, ha spiegato il cappellano, è un luogo di sofferenza e di privazione degli affetti più cari. A questo si aggiunge il grave problema del sovraffollamento: “A Busto Arsizio, su 240 posti disponibili, attualmente ci sono 433 detenuti“. Nonostante lo Stato italiano destini 3,5 miliardi di euro al sistema penitenziario, la situazione resta critica, non solo per i detenuti ma anche per gli operatori che vi lavorano.

Accanto a queste difficoltà, esistono iniziative che offrono opportunità di riscatto. La Valle di Ezechiele, fondata nell’ottobre 2021 e inaugurata dall’allora ministro della giustizia Marta Cartabia, rappresenta un esempio concreto di reinserimento sociale e lavorativo. La presidente Anna Bonanomi, dopo aver lasciato un impiego sicuro in banca, ha scelto di dedicarsi interamente a questo progetto, credendo nel valore della riabilitazione attraverso il lavoro.

Anche in provincia di Varese sono stati stipulati protocolli tra la prefettura ed enti locali per favorire percorsi rieducativi e lavorativi per i detenuti, con l’obiettivo di garantire un reinserimento più efficace nella società.

Il Lions Club Legnano Rescaldina Sempione ha scelto di svolgere la propria conviviale negli spazi della cooperativa, un’esperienza unica che ha colpito tutti i presenti. “È la prima volta che un’associazione si ferma a cena tra scatole, scatoloni e assemblaggi di pezzi di metallo“, ha commentato con soddisfazione don Riboldi.

All’incontro hanno partecipato numerose personalità del Lions Club, tra cui il presidente Gian Claudio Castellani, il past governatore del distretto 108 Ib1 Carlo Massironi, Danilo F. Guerini Rocco (Get/Md past governatore), Alberto Frigerio (Immediato Past Governatore), gli officer distrettuali Eleonora Bassani, Massimo Bellasio, Manuela Cattaneo e Marco Petrillo, oltre ai presidenti dei Lions Club San Giorgio su Legnano e Lombardia Digital Ld, Silvio Accomando e Stefano Garoni.

Durante l’evento sono stati consegnati alcuni riconoscimenti: il distintivo per il 35esimo anno di appartenenza a Carlo Massironi, l’onorificenza di Lions Guida a Massimo Bellasio e la Melvin Jones Progressive a Eleonora Bassani Cardani per il progetto di servizio Mk Onlus.

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di riflessione sul tema del reinserimento sociale dei detenuti, offrendo spunti di grande valore umano e sociale.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti