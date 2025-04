Città

SARONNO – Dopo le prese di posizione di diverse forze politiche e candidati sindaco arriva la replica del commissario straordinario Antonella Scolamiero affidata ad una nota che fa il punto della situazione.

Ecco il testo integrale.

“Il Commissario Straordinario sta valutando attentamente con gli uffici comunali tutto l’iter relativo al Pgtu, uno strumento urbanistico di cui, per legge, i comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti devono dotarsi. I piani generali del traffico urbano contengono linee-guida tracciate dai tecnici allo scopo di supportare le Amministrazioni, che poi, se ne hanno necessità per il miglioramento viabilistico, hanno la facoltà di tradurlo in singoli provvedimenti operativi”.

QUI TUTTE LE INFO, COMPRESE LE ULTIME PRESE DI POSIZIONI, SUL PGTU

Vuoi sapere tutto sulla politica locale, senza perderti neanche una notizia?

Iscriviti al canale Telegram di ilSaronno dedicato alla politica: aggiornamenti, dichiarazioni, retroscena e tutto quello che succede dietro le quinte.

☑️ Cerca @ilsaronnopolitica su Telegram

☑️ Oppure clicca qui → https://t.me/ilsaronnopolitica