Città

SARONNO – Gli abusivi che occupano Palazzo Visconti mettono su casa. L’occupazione, che tanti problemi crea agli operai del cantiere in corso nel cortile, continua senza soluzione di continuità. Oltre ai continui sabotaggi al cantiere e ai danni alle recinzioni, i «residenti» abusivi sono arrivati a posizionare una propria cassa con tanto di lucchetto per tenere al sicuro i propri effetti personali.

Negli ultimi anni Palazzo Visconti è stato più volte al centro di segnalazioni da parte dei residenti per problemi di occupazioni, spaccio e degrado. Chi vive nel quartiere, ma anche i passanti, hanno segnalato discariche, episodi di degrado e la presenza di clienti e fornitori di sostanze stupefacenti che fanno affari lungo il parapetto del torrente Lura.

Da quando è ripartito il cantiere, dopo il nullaosta della Soprintendenza, sono arrivati almeno due esposti da parte dell’azienda che sta realizzando i lavori per i danni all’area del cantiere, i sabotaggi e anche per il lancio di una vetrata dalla struttura verso il cortile, dove stavano lavorando gli operai.

Oltre ai cellulari messi in ricarica sui quadri elettrici del cantiere, nelle ultime ore è comparsa una cassa con tanto di lucchetto in cui gli abusivi conservano i propri effetti personali. Da tempo gli operai trovano tracce di occupazioni nel corpo centrale dell’edificio civile più antico di Saronno. La richiesta è sempre la stessa: ripulire l’area per garantire la sicurezza degli operai che lavorano nel cortile.

