Città

SARONNO – La carbonatese di origine saronnese Francesca Tortorella, esperta del settore immobiliare e titolare di Mb Studio S.r.l., parteciperà alla nuova puntata di “Casa contro Casa”, il format dedicato agli amanti delle case e delle sfide immobiliari. Un’occasione importante per la professionista che stasera, mercoledì 2 aprile, porterà l’esperienza e la competenza saronnese sul piccolo schermo.

La trasmissione andrà in onda questa sera, mercoledì 2 aprile, su Tv8 alle 19,15. Al centro della puntata ci sarà la missione di Fabrizio Zampetti, volto di riferimento nel panorama del real estate di lusso, che riceverà la richiesta di un cliente alla ricerca della casa perfetta. Il meccanismo del programma prevede una vera e propria sfida tra immobili: Zampetti presenterà due abitazioni in linea con le richieste del cliente, analizzandone punti di forza e criticità. Dopo aver visitato entrambe, il cliente dovrà scegliere la preferita, ma la sfida non finirà lì.

A mettere in discussione la prima scelta sarà una terza proposta, selezionata da Zampetti grazie alla sua esperienza e a una modifica dei parametri di ricerca. Sarà quindi il cliente a dover decidere se confermare la propria decisione iniziale o optare per la nuova soluzione suggerita, l’”offerta nascosta”. Una sfida che promette sorprese e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Appuntamento dunque per questa sera su Tv8 per seguire la puntata e scoprire quale casa vincerà il duello, con il valore aggiunto della partecipazione della saronnese Francesca Tortorella.

