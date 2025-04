Città

SARONNO – Un regolamento edilizio che guarda al futuro semplificando le procedure e introducendo importanti novità. È questo l’obiettivo del nuovo Regolamento Edilizio approvato ufficialmente nella mattinata di mercoledì 2 aprile dal commissario straordinario del Comune di Saronno, Antonella Scolamiero.

Il documento, adottato dal consiglio comunale a gennaio 2024, è stato reso disponibile al pubblico nelle settimane successive per la consultazione. Durante questo periodo, sono state presentate 67 osservazioni: dopo un’attenta valutazione, sono state accolte quelle coerenti con la volontà di modernizzare e semplificare le regole precedenti.

Come previsto dalla normativa, il Regolamento è stato sottoposto all’Agenzia di tutela della salute (Ats) Insubria, che ha espresso parere favorevole. Questo parere ha riguardato in particolare la parte che sostituirà il precedente “Regolamento d’igiene tipo”, risalente al 1989.

Tra le principali novità inserite nel Regolamento figurano l’obbligo di allegare alle istanze edilizie il “fascicolo del fabbricato”, una sorta di carta d’identità degli edifici che raccoglie informazioni urbanistiche, edilizie, energetiche, ambientali e strutturali, aggiornabile in caso di modifiche. Viene inoltre definita una casistica chiara per la quale non è richiesto alcun procedimento di sanatoria, alleggerendo tempi e costi per i proprietari di immobili datati.

Un ulteriore elemento innovativo riguarda la possibilità di richiedere un “parere preventivo” per interventi rilevanti: uno strumento che stabilirà l’ammissibilità e la conformità urbanistica dei progetti, facilitando i passaggi successivi. Non mancano, poi, indicazioni di carattere ambientale: dalla realizzazione dei parcheggi alla tutela del suolo, fino alla promozione delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche.

Il Regolamento è composto da nove allegati, tra cui il Regolamento del verde pubblico e privato già in vigore, oltre a un allegato che sostituisce le norme d’igiene precedenti fissando i requisiti minimi di agibilità e salubrità delle costruzioni.

Tra le altre prescrizioni, spiccano la possibilità di adottare soluzioni tecniche alternative purché garantiscano le stesse prestazioni richieste, l’obbligo di verificare l’assenza di inquinamento nei terreni edificabili e norme utili a garantire l’aeroilluminazione degli edifici esistenti, evitando ostacoli che possano pregiudicare le nuove edificazioni.

L’entrata in vigore del Regolamento Edilizio è prevista a partire dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09