SARONNO – Acqua stagnante, foglie secche, rami spezzati e una lunga serie di rifiuti: cartacce, plastica, mozziconi di sigarette. È questa la fotografia del degrado che, ogni giorno, accoglie chi percorre viale Santuario e via Primo maggio, uno snodo attraversato da migliaia di saronnesi tra studenti, pendolari, genitori e fedeli diretti al Santuario.

A segnalare la situazione è stato Maurizio Casapollo, residente in città, che ha lanciato un appello affinché si intervenga al più presto per ripulire e valorizzare la fontana e l’area circostante. “Ci vorrebbe davvero poco – ha sottolineato il saronnese – per restituire decoro a un angolo così visibile della nostra città, che meriterebbe più attenzione”.

La fontana, collocata tra due arterie molto trafficate, era stata oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato con fondi regionali legati al post pandemia. I lavori, conclusi nel 2022, avevano permesso di sistemare l’impianto e migliorare l’aspetto complessivo dell’area. Per alcuni mesi, l’impianto era rimasto spento per tutelare una famiglia di rospi che aveva trovato rifugio proprio nella vasca.

Oggi, però, lo stato di abbandono e l’accumulo di sporcizia rischiano di vanificare quell’intervento, diventando un pessimo biglietto da visita per chi ogni giorno transita da uno dei principali ingressi della città.

