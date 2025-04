Città

SARONNO – Un’ondata di entusiasmo ha travolto la città domenica 30 marzo, quando l’associazione Saronno Partenopea ha inaugurato la sua nuova sede all’ex Pizzigoni di via Parini 54. L’evento ha visto una partecipazione straordinaria di soci, amici, simpatizzanti e cittadini, tutti uniti dalla passione per il Napoli calcio e dal desiderio di condividere questo momento speciale.

All’ingresso, i partecipanti sono stati accolti da un aperitivo di benvenuto, creando fin da subito un’atmosfera conviviale e calorosa, tipica dello spirito partenopeo. Il brindisi inaugurale ha sancito l’inizio di un nuovo capitolo per l’associazione, che con questa sede intende rafforzare il legame con la comunità locale e offrire uno spazio di aggregazione per tutti gli appassionati.

“Nuova sede, stessa passione” si può riassumere la serata, sottolineando come, nonostante il cambiamento logistico, l’entusiasmo e l’amore per il Napoli restino immutati. I presenti hanno espresso grande soddisfazione per questa nuova opportunità di incontro e condivisione, evidenziando l’importanza di avere un punto di riferimento stabile per le attività future. apprezzatissima la grande cura nell’allestimento​

Per ulteriori informazioni sulle iniziative dell’associazione o per entrare a far parte di questa vivace comunità, è possibile contattare il numero 375 6525470.

