SOLARO – Saranno venticinque i sacchi gialli che ogni famiglia potrà ritirare per la raccolta della plastica, dell’alluminio e della banda stagnata, a partire da sabato 5 aprile. La distribuzione dei sacchetti per la differenziata è riservata alle utenze in regola con il pagamento della Tari.

L’iniziativa si svolgerà in diverse sedi e giornate per facilitare i cittadini. La consegna sarà possibile presentando un documento d’identità e la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza. È ammessa anche la delega: in questo caso, basterà esibire la tessera sanitaria dell’intestatario.

Come previsto dal sistema introdotto nel 2022, la raccolta del secco continuerà con l’utilizzo del bidoncino dotato di microchip. Per l’umido, invece, sarà necessario utilizzare sacchetti biodegradabili oppure quelli specificati nella Guida pratica per la raccolta differenziata, già distribuita insieme al contenitore.

I cittadini potranno ritirare i sacchetti nei seguenti giorni e sedi, sempre con orario 9-13 e 15-18:

sabato 5 aprile al centro civico di Cascina Emanuela, in via Cascina Emanuela 32;

giovedì 10 e venerdì 11 aprile a Casa Brollo, sede della Protezione civile in piazza Grandi 48, al Villaggio Brollo;

giovedì 17, venerdì 18, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile nella sala Blu, in via Mazzini, cortile della Villa municipale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di agevolare i cittadini nella corretta gestione della raccolta differenziata, fondamentale per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente.

