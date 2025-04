Solaro

SOLARO – Il benvenuto di Solaro a tutti i nuovi nati. Cambiano le modalità, ma viene confermato il progetto di accoglienza per le famiglie in collaborazione tra il Comune, Solaro Multiservizi e le farmacie comunali. Un gesto concreto di sostegno e benvenuto che ormai da anni accompagna l’arrivo dei piccoli solaresi. Ogni famiglia riceverà un buono regalo di 150 euro. Un contributo significativo per l’acquisto di prodotti dedicati ai bambini da spendere nelle Farmacie Comunali, un modo per accompagnare genitori e figli nei primi momenti della nuova vita. Scaricando l’app delle Farmacie sarà inoltre possibile prenotare comodamente prodotti o servizi, rimanere aggiornati sugli eventi speciali organizzati e trovare tante informazioni utili. Ma non solo, continueranno ad essere organizzati eventi con la presenza diretta di tecnici delle aziende produttrici per un acquisto consapevole da parte dei genitori. A questo si aggiunge un’attività di prevenzione e accompagnamento per le famiglie, garantito dalla scelta di avere elevate professionalità al lavoro nelle Farmacie pubbliche, puntando non solo sui prodotti e sull’aspetto commerciale, ma su un servizio sanitario e sociale a tutto tondo.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Il progetto è partito nella scorsa Amministrazione con un kit per le famiglie e abbiamo deciso di farlo proseguire ora migliorandolo ulteriormente dando ad ognuno la possibilità di acquistare i prodotti di cui maggiormente necessita. Inoltre nelle Farmacie Comunali di Solaro non solo si trovano prodotti di alta qualità, ma anche il supporto di farmacisti preparati e disponibili, pronti a rispondere alle domande e a guidare le famiglie nelle esigenze dei bambini”.

Giorgia Seveso, consigliera comunale con delega all’Infanzia: “Così come in passato, tutte le famiglie dei nuovi nati saranno contattate per ricevere il regalo di benvenuto che abbiamo pensato per loro. Offrire un aiuto concreto in questi momenti così particolari della vita è sicuramente un obiettivo che ci siamo posti con questo progetto. Grazie anche alla professionalità degli operatori delle Farmacie Comunali siamo sicuri di non offrire solamente prodotti, ma anche una concreta vicinanza ai genitori dei nuovi solaresi che accogliamo con un grande benvenuto”.

