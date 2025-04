news

Dogwifhat (WIF) è una delle meme coin più celebri al mondo. Con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 4 miliardi di dollari nel suo picco massimo, rappresenta un autentico simbolo del settore.

Nata a partire da un cane chiamato Achi, la sua storia affonda le radici ben prima della nascita della crypto stessa. Dogwifhat, infatti, nasce da una fotografia diventata virale, apparsa su Instagram nel dicembre del 2019.

Da quel momento, l’immagine ha fatto il giro dei social network, conquistando numerosi estimatori che l’hanno riproposta in una varietà di contesti. Uno streamer e giocatore di Fortnite, noto come Issa, ha impostato la foto di Achi come immagine principale del proprio profilo X (ex Twitter).

Il nome dogwifhat è emerso da una sua live, durante la quale un follower lo ha digitato in chat. Successivamente, è stata creata la meme coin, che, secondo le dichiarazioni, non sarebbe opera dello stesso Issa. Il suo creatore rimane tuttora sconosciuto.

Issa ha poi sviluppato una versione della stessa meme coin su Ethereum, che però non ha ottenuto il successo della versione su Solana, divenuta quella principale. Negli anni recenti sono stati creati anche degli NFT, tra cui uno basato sulla celebre foto di Achi con il cappello, venduto per oltre 4 milioni di dollari.

La notorietà del token è quindi esplosa, passando da un iniziale anonimato a una capitalizzazione superiore, come già detto, ai 4 miliardi di dollari. Oggi è la nona meme coin più importante per market cap

Attualmente, però, la situazione è molto diversa per WIF, che ha perso oltre il 90% del proprio valore rispetto ai massimi storici e non mostra segnali concreti di ripresa. WIF, infatti, è una meme coin priva di fondamentali o utilità specifiche, che ha costruito la propria ascesa esclusivamente attorno all’hype di un meme virale.

Oggi la sua popolarità è in declino e, in assenza di prospettive rilevanti, potrebbe non tornare più sotto i riflettori. Naturalmente, il mondo delle meme coin è notoriamente imprevedibile, e si auspica che anche WIF possa sorprendere ancora una volta.

Solaxy (SOLX) promuove l’ecosistema Solana

Parlando di un successo storico su Solana, è oggi quanto mai opportuno soffermarsi su Solaxy (SOLX) e su ciò che sta accadendo intorno a questo progetto, poiché potrebbe rappresentare a una potenziale rinascita dell’intero ecosistema Solana

L’andamento del grafico e del mercato in generale evidenzia come il segmento delle meme coin su Solana sia in crisi, come dimostrato dal caso WIF.

La popolarità di questi token, infatti, è oggi ai minimi storici, e Solana fatica a ritrovare una nuova identità dopo essersi in parte basata su questo fenomeno per sostenere la sua recente crescita.

Occorre un cambiamento che convinca gli investitori del valore duraturo di Solana, e Solaxy sembra essere la risposta a questa esigenza. Si tratta, infatti, del primo layer 2 su Solana, un progetto che introduce maggiore scalabilità alla chain e apre nuove possibilità di espansione.

Grazie a Solaxy, Solana potrà ospitare idee e progetti che precedentemente non trovavano le condizioni adatte per svilupparsi. Questa iniziativa rilancia l’intero ecosistema, orientandolo verso una dimensione più solida e duratura rispetto alle semplici meme coin.

Inoltre, considerando che i layer 2 sono già stati adottati da Ethereum, questa mossa rappresenta una sorta di sfida diretta alla principale chain del settore.

Investitori e media stanno già attribuendo grandi aspettative alla coppia Solana/Solaxy, con un entusiasmo riscontrabile anche nei dati della prevendita.

Sebbene Solaxy si trovi ancora nelle fasi iniziali, con il token SOLX ora disponibile solo sulla pagina ufficiale in prevendita, sono già stati raccolti oltre 28,7 milioni di dollari.

Si tratta di una somma molto significativa, che evidenzia il potenziale del progetto e rende il token SOLX particolarmente interessante. Considerando le prospettive di crescita e il prezzo attuale, estremamente conveniente, di 0,00168 dollari, l’operazione appare potenzialmente vantaggiosa per chi decide di investire oggi in questo innovativo progetto.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.