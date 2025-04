Città

SARONNO – Con Trenord va al Salone del Mobile, che si terrà a Fieramilano a Rho dall’8 al 13 aprile. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall’area espositiva, saranno disponibili due tariffe: il biglietto integrato STIBM, che comprende a 4,40 euro il viaggio di andata/ritorno dalla città di Milano, e lo speciale Salone del Mobile Day Pass, per un viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro. In treno si potranno raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni nella città di Milano.

I biglietti per il Salone del Mobile

Il biglietto speciale Salone del Mobile Day Pass, valido per gli adulti, consente ai ragazzi con meno di 14 anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto.

È acquistabile presso le biglietterie, le rivendite e i distributori automatici di Trenord o tramite la sezione “Gite in Treno” del sito trenord.it. I biglietti digitali devono essere usati nel giorno indicato al momento dell’acquisto; non richiedono né convalida né stampa: in caso di controllo, è sufficiente mostrare al personale Trenord direttamente il ticket sul proprio smartphone.

Chi compera il biglietto presso i canali fisici già al momento dell’acquisto deve indicare la data di utilizzo; il ticket dovrà essere poi convalidato prima del viaggio e, in seguito, avrà validità giornaliera.

Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per il Salone del Mobile ha un costo di 4,40 euro acquistando il biglietto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) per le zone Mi1-Mi3. I biglietti STIBM sono acquistabili presso le biglietterie, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche di Trenord, oltre che sul sito trenord.it e sull’App.

In treno al Salone del Mobile

Si può raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano in treno senza cambi con le corse delle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, che fermano nelle stazioni del Passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini.

Per chi utilizza le linee S1 Lodi-Milano Passante-Saronno, S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense, S13 Milano Bovisa-Pavia, la stazione di Rho Fiera Milano è raggiungibile con un solo cambio in una delle stazioni del Passante ferroviario, dove i viaggiatori possono utilizzare le corse delle linee S5 e S6 verso l’esposizione fieristica.

Milano Porta Garibaldi Superficie è collegata direttamente a Rho Fiera Milano dalla linea suburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho, nei giorni feriali, e dalle linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino.

Da Milano Centrale si arriva all’esposizione sui treni della linea Milano-Domodossola.

Da Malpensa e Linate in treno al Salone del Mobile

Chi parte dall’Aeroporto Internazionale di Malpensa può raggiungere il Salone del Mobile in treno utilizzando il servizio aeroportuale Malpensa Express fino a Milano Porta Garibaldi Superficie o Milano Centrale e, da lì, una delle linee ferroviarie che collegano le stazioni a Rho Fiera Milano.

Dall’Aeroporto di Linate occorre invece spostarsi a Milano Forlanini o Milano Dateo con la linea metropolitana M4. Le due stazioni sono direttamente collegate a Rho Fiera Milano dalle linee S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello.

In treno al Fuorisalone

È possibile andare in treno anche agli eventi del Fuorisalone 2025 nel cuore della città: il servizio Trenord raggiunge 24 stazioni a Milano.

Informazioni sul servizio e sui biglietti per il Salone del Mobile sono disponibili su trenord.it e sull’App.