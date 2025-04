Calcio

CASTIGLIONE OLONA – Torna l’iniziativa promossa dalla Varesina Calcio e riservata ai residenti di Castiglione Olona in occasione della prossima giornata del campionato di calcio di serie D. Domenica 6 aprile alle 15 la Varesina affronterà in casa nello stadio di Venegono Superiore la Castellanzese in un match dal sapore del derby. Per i cittadini castiglionesi l’ingresso allo stadio sarà gratuito, grazie ad un accordo fra il club calcistico e le autorità locale.

Per ottenere il biglietto omaggio è necessario stampare il buono predisposto dalla società e presentarsi alla cassa dello stadio a partire dalle 13.15. Per informazioni è possibile consultare il sito comunale o il relativo spazio Facebook.

(foto: la Varesina calcio è pronta per una nuova sfida nel campionato di calcio di serie D)

03042025