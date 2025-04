Calcio

SARONNO – Riposo domenicale per i tifosi del Fbc Saronno che posticipa la terz’utima giornata del campionato di Eccellenza: la partita prevista domenica prossima in trasferta a Meda è stata infatti spostata a lunedì sera, fischio d’inizio atteso per le 20.30.

Una scelta obbligata, quella società brianzola sul cui campo gioca anche il Renate in serie C e che domenica pomeriggio riceve la Triestina. Insomma, impossibile disputare entrambe le gare in giornata, la decisione è stata dunque quella di fare slittare il match dei brianzoli col Saronno.

Caronnese e Pavia 67 punti, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, Fbc Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano, Cinisello e Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.

(foto Letizia Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

