iltra2

CASTIGLIONE OLONA – La Provincia di Varese ha emesso l’ordinanza numero 227/2024 con cui si dispone la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della Strada Provinciale 42 “del Seprio”, in relaziona al tratto compreso tra il km 3+500 e il km 4+000, all’interno del territorio comunale di Castiglione Olona.

Il provvedimento sarà in vigore venerdì 4 e sabato 5 aprile, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 18 per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del verde lungo la carreggiata.

Il tratto interessato è quello noto come “Piccolo Stelvio”, compreso tra via Diaz e sino l’incrocio tra via Monte Novegno e via della Libertà.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della Provincia di Varese: www.provincia.va.it

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

03042025