Chi riteneva che Elon Musk si sarebbe fatto carico di Dogecoin e della sua community per condurli verso il successo, deve ora prendere atto della realtà.

Il magnate sudafricano, come già accaduto nel 2021, dopo aver manipolato per mesi il prezzo della meme coin più famosa del mondo a proprio vantaggio, ha nuovamente cambiato idea.

Dopo i primi mesi di attività come consigliere speciale di Donald Trump, Musk ha pubblicamente affermato che il dipartimento D.O.G.E. non ha alcun legame con il token DOGE di Dogecoin. La crypto, infatti, non sarà inclusa in alcun tipo di attività governativa. Inoltre, ha preso le distanze affermando che il logo di Dogecoin sarebbe apparso per errore sul sito ufficiale dell’agenzia per il taglio dei costi governativi, e che persino il nome stesso del dipartimento sarebbe stato il frutto di un’iniziativa non sua.

🚨 ELON MUSK: “There are no plans for the government to use dogecoin or anything. I was going to call it Government Efficiency Commission but that’s a super boring name. Then the internet said it needs to be Department of Government Efficiency. I was like Internet is right.” pic.twitter.com/5BLBQeN7dL — DogeDesigner (@cb_doge) March 31, 2025

Stando alle ultime dichiarazioni, infatti, originariamente, il D.O.G.E. avrebbe dovuto chiamarsi Commissione dell’Efficienza Governativa, ma dopo i suggerimenti degli utenti di Internet è stato rinominato con il nome della celebre meme coin.

Come era facile aspettarsi, questo distanziamento dalla meme coin DOGE non è stato gradito dagli investitori, che hanno iniziato a vendere in preda alla sfiducia. Dogecoin ha perso circa il 13% negli ultimi 7 giorni, con un continuo rimbalzo sul supporto di 0,16 dollari, un livello particolarmente significativo per il percorso di questo token.

È evidente come detenere una crypto il cui andamento sia fortemente influenzato dalle parole o azioni di un singolo personaggio pubblico rappresenti un rischio considerevole. Si tratta senza dubbio di una battuta d’arresto per chi vedeva in Elon Musk un alleato del settore crypto e in particolare di quello delle meme coin.

Dunque, se non ci si può fidare di Musk e dei suoi consigli di investimento, quale strategia è più utile adottare sul mercato per cercare di massimizzare i propri investimenti? Dove trovare gli spunti giusti per ottenere i profitti sperati?

Sicuramente non nei consigli volatili dei personaggi famosi. Il mondo delle crypto e i trend destinati a consolidarsi, infatti, non sono guidati da pochi individui influenti, ma prendono forma e si sviluppano grazie alle iniziative della community, che premia con la fiducia i progetti di autentico valore e che offrono qualcosa di concreto a utenti e investitori.

MIND of Pepe (MIND) anticipa i trend?

Se i post su X di personaggi ricchi e famosi non sono più dunque la migliore bussola da seguire, forse la vera risposta per gli investitori potrebbero essere i consigli di un’intelligenza artificiale auto evolutiva. Non un semplice modello di IA, però, bensì un agente intelligente capace di raccogliere dati di mercato per anticipare i trend e i bull market dei token.

Questo è in effetti l’obiettivo di MIND of Pepe (MIND), un progetto che intende rivoluzionare il modo in cui si investe e si fa trading nel settore crypto. Il suo funzionamento è semplice. Analizzando i trend di popolarità delle crypto sui social, può individuare quali token siano destinati a un bull market imminente. In alcuni casi, è persino in grado di creare nuovi token in autonomia e promuovere i token interagendo con i post degli utenti, contribuendo così alla loro diffusione.

Si tratta di un’attività mirata esclusivamente a beneficio dei membri della community di MIND of Pepe, che avranno accesso a queste informazioni e potranno agire di conseguenza.

Per far parte della community è sufficiente acquistare e mettere in staking il token $MIND, ovvero il token nativo della piattaforma, che presenta anche un notevole appeal sul mercato.

MIND of Pepe sta registrando un successo considerevole sin dalle prime fasi della sua prevendita attualmente in corso, avendo già raccolto oltre 7,8 milioni di dollari in investimenti.

Grazie alle meccaniche sopra illustrate, necessarie per accedere ai dati di MIND of Pepe, si sta generando un entusiasmo crescente intorno al token. Questo potrebbe portarlo a registrare un rialzo significativo sul mercato, con un bull market esclusivo che potrebbe lasciare il segno nei prossimi mesi.

Attualmente il token MIND è acquistabile in prevendita al prezzo speciale di 0,0036524 dollari, cifra particolarmente interessante alla luce delle enormi potenzialità di crescita del suo valore.

